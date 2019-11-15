В лесу под Екатеринбургом пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи

14:56 | 16.11.2019

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В лесу поселка Верхнее Дуброво пропал 72-летний дедушка, нуждающийся в медицинской помощи. На его поиски отправились сотрудники полиции и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».



Валерий Иванович Перцев ушел в лес 15 ноября и уже целые сутки не выходит на связь. Приметы пенсионера: рост 176 см, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы с проседью. На момент пропажи он был одет в серую куртку, темно-синие джинсы, черно-коричневые ботинки, синюю шапку с полосками, черные тканевые перчатки, двухсторонний черный шарф с бежевым узором.



Как рассказал пресс-секретарь свердловского полицейского главка Валерий Горелых, за помощью к представителям МВД обратилась супруга гражданина. Ситуацию усугубляет то, что у мужчины не оказалось при себе мобильного телефона, с помощью которого можно было бы оперативно установить, что с ним случилось.



Сейчас органы внутренних дел совместно с волонтёрами проводят мероприятия по определению местонахождения пропавшего. Всех, кто знает что-либо о Валерии Ивановиче, просят позвонить по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»