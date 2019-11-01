В Свердловской области разыскивают пропавшего в сентябре мужчину

18:32 | 15.11.2019

Фото: В ОМВД России по г. Североуральску

Полиция Североуральска ищет свердловчанина Бок Алексея Николаевича, не выходившего на связь с родственниками с сентября.



В ОМВД России по г. Североуральску рассказали, что мужчине 33 года. Его рост 170 сантиметров, у него среднее телосложение, овальное лицо, прямые короткие русые волосы и темные глаза.



Уральцев, владеющих информацией о местонахождении свердловчанина, просят сообщить в дежурную часть ОМВД России по г. Североуральску по телефону (34380) 2-05-45 или 02.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»