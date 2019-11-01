Рискованный шаг: многомиллионный контракт на строительство теплотрассы в Алапаевске заключат без торгов

18:11 | 15.11.2019

Власти Алапаевска промедлили с освоением 20 миллионов рублей из областного бюджета, которые еще 1 августа поручил выделить из Резервного фонда глава региона Евгений Куйвашев и теперь город оказался на грани режима ЧС. Деньги предназначались на строительство тепловых сетей, которые позволили бы подключить жителей Северного микрорайона города к современной котельной. Как сообщал ранее Департамент информационной политики Свердловской области, «реализация проекта позволит отказаться от использования старой изношенной угольной котельной и своевременно дать тепло в дома горожан».



Однако до старта отопительного сезона работы не были выполнены, более того – даже не был объявлен контракт на строительство теплотрассы. Одумались власти Алапаевска лишь к середине ноября. Как стало известно veved.ru, 14 ноября состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на котором было объявлено, что здание котельной, расположенной на площадке «Радиозавода» по улице Колмогорова, от которой котельной отапливается 6 многоквартирных домов (в них проживает около 300 человек) и один объект социального назначения, является аварийным. Проводимые ранее мероприятия по ремонту здания должного эффекта не дали, оно продолжает разрушаться.



В связи с этим в срок до 20 ноября руководству МКУ «Дирекция единого заказчика» дано указание на заключение контракта без проведения торгов на строительство участка теплотрассы от котельной Алапаевской городской больницы (ул.Толмачева,12Д). Срок проведения работ установлен до 25 декабря. Протокол заседания комиссии подписал лично глава Алапаевска Сайгид Билалов.



Отметим, что прием с введением режима ЧС, который позволяет заключить муниципальный контракт без конкурса и с единственным поставщиком, применялся в области и ранее. Введение режима ЧС считается рискованным, поскольку позволяет властям заключать контракты с компаниями, лояльными местной администрации.



В отдельных случаях прокуратура признавала введение режима чрезвычайной ситуации незаконным, возбуждая административное производство в отношении глав городов, а следователи проводили проверки на наличие в их действиях признаков состава преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

© «Вечерние ведомости»