Новости дня
14:43 | 15.11.2019
В Реже мужчину признали виновным в убийстве своей бабушки
По материалам дела, в начале марта подсудимый после корпоратива на работе в нетрезвом виде вернулся домой, где проживал с бабушкой. В квартире он продолжил пить. Пожилая женщина сделала внуку замечание, после чего он начал её избивать руками и ногами. От полученных травм 85-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:17 | 15.11.2019
На Урале в аварии погибли муж и жена
14:43 | 15.11.2019
В Реже мужчину признали виновным в убийстве своей бабушки
14:11 | 15.11.2019
Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба поддержал уральского журналиста, борющегося за жизнь мамы
13:53 | 15.11.2019
Собственник здания над станцией метро «Бажовская» решил засудить зама Высокинского
13:29 | 15.11.2019
В Каменске-Уральском чиновников обязали восстановить дороги
13:12 | 15.11.2019
В Пермском крае появится оператор пассажирских перевозок
12:59 | 15.11.2019
Областной центр детской эндокринологии заработал в Екатеринбурге
12:46 | 15.11.2019
Ситуацию со сбором и вывозом мусора в Перми обсудили на заседании комитета по городскому хозяйству
12:43 | 15.11.2019
Ремонт фасадов, экологию и освещение улиц обсудили на комитете Пермской городской Думы по городскому хозяйству
12:15 | 15.11.2019
Заключение соглашения между застройщиком и муниципалитетом о развитии социальной инфраструктуры города будет обсуждаться на пленарном заседании Пермской городской Думы
12:09 | 15.11.2019
Депутатам представили отчет об исполнении бюджета города Перми за 9 месяцев 2019 года
12:04 | 15.11.2019
Максим Решетников: ожидается, что к 2024 году объем несырьевого экспорта Прикамья увеличится на 57%
11:57 | 15.11.2019
Ключевой темой депутатского приема Валерия Шептунова стало расселение из аварийного жилья
11:56 | 15.11.2019
В Перми ненадолго потеплеет
11:35 | 15.11.2019
В Екатеринбурге парень прокатился по городу на покрышке, привязанной к квадроциклу
11:12 | 15.11.2019
В Екатеринбурге закроют движение по улице Красноуральской
10:49 | 15.11.2019
В Нижнем Тагиле полностью сгорел частный дом
09:51 | 15.11.2019
В Екатеринбурге ночью мэрия закроет парковку на площади 1905 года
09:23 | 15.11.2019
В Первоуральске завершаются работы по благоустройству набережной
09:03 | 15.11.2019
К Универсиаде 2023 в Екатеринбурге появится скоростной трамвай
22:32 | 14.11.2019
В Екатеринбурге отменили бой Шлеменко с Тейлором в рамках турнира RCC
20:38 | 14.11.2019
В Екатеринбурге проходит турнир по художественной гимнастике памяти Елизаветы Облыгиной
19:26 | 14.11.2019
В Красноуфимске вынесли приговор свердловчанину, помогавшему знакомому убийце спрятать тело жертвы
19:07 | 14.11.2019
Комитет по градостроительству поддержал строительство в Перми новых образовательных учреждений и создание охраняемых природных территорий
19:00 | 14.11.2019
Ледовый городок для екатеринбуржцев начнут строить уже в эту субботу
18:33 | 14.11.2019
Из-за непростых погодных условий Екатеринбург снова встал в пробки
18:10 | 14.11.2019
В Перми от Куйбышева до Компроса переложены коммуникации, завершается устройство основания дороги и трамвайных путей
18:10 | 14.11.2019
«Как мангал»: в трамвае в Екатеринбурге загорелась печка
18:02 | 14.11.2019
В Екатеринбурге вынесли приговор изобретательному мошеннику