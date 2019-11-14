В Реже мужчину признали виновным в убийстве своей бабушки

14:43 | 15.11.2019

В Реже 25-летнего местного жителя признали виновным в убийстве бабушки, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.



По материалам дела, в начале марта подсудимый после корпоратива на работе в нетрезвом виде вернулся домой, где проживал с бабушкой. В квартире он продолжил пить. Пожилая женщина сделала внуку замечание, после чего он начал её избивать руками и ногами. От полученных травм 85-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.



Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»