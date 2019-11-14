В Екатеринбурге проходит турнир по художественной гимнастике памяти Елизаветы Облыгиной

20:38 | 14.11.2019

Фото: oblgazeta.ru

В уральской столице стартовал ежегодный турнир по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера СССР Елизавелы Облыгиной. Как сообщили в администрации города Екатеринбурга, к участию в соревновательной программе заявились более 350 гимнасток из Москвы, Нижнего Новгорода, Ярославля, Северодвинска, Красноярска, Сургута, Перми, Челябинска, Новосибирска, Омска, Каменска-Уральского и других городов.



Впервые турнир состоялся в столице Урала в 1988 году, а сейчас он проходит уже в 31-й раз.



В соревнованиях принимают девочки в возрасте от 13 до 15 лет. Состязания будут проходить на площадке Дворца игровых видов спорта. Гимнастки посоревнуются по программе многоборья в индивидуальном зачете и в групповых упражнениях, а также в категориях мастеров и кандидатов в мастера спорта.



Добавим, что соревнования продлятся до 18 ноября.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»