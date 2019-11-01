В Первоуральске двое воришек ограбили цветочный бутик на угнанной «шестёрке»

В Первоуральске на двух местных воришек завели уголовное дело по статье «Разбой». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Свердловской области.Инцидент произошел еще в середине сентября – двое местных жителей вечером ворвались в цветочный ларек и похитили три букета, угрожая при этом ножом продавщице. После совершения преступления они уехали на своей «шестёрке». Сумма ущерба в магазине составила около двух тысяч рублей.Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и отыскали угнанный автомобиль, который оказался без регистрационных номеров. Тогда и поймали двух воров 27 и 30 лет. Последний из них оказался неоднократно судим. Как рассказали в пресс-службе МВД, во время обысков в автомобиле и квартире подозреваемых были обнаружены три цветочных букета, нож и бутылка из-под пива.Оба подозреваемых являются жителями Новоуральского района. Их поместили в изолятор до решения суда. Все украденные цветы были возвращены в магазин, а злоумышленникам теперь грозит до 10 лет тюрьмы.