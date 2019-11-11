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11:49 | 12.11.2019

В Ирбите вынесли приговор бывшему сотруднику «Уральской базы авиационной охраны лесов» за получение взятки

Ирбитский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника Байкаловского участка наземной охраны лесов государственного бюджетного учреждения «Уральская база авиационной охраны лесов» Андрея Захарова. Он признан виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

Установлено, что Захаров в период с мая по декабрь 2016 года получил взятку в виде 20 куб.м. древесины (лес кругляк), 5 куб.м. доски на общую сумму 84,5 тыс. рублей для строительства бани, а также денежные средства на сумму 205 тыс. рублей. Взятка получена за получение возможности сотрудничества с Уральской базой авиационной охраны лесов путем заключения договоров поставки заготовленной древесины и предоставления лесных насаждений для заготовки древесины по минимальной цене.

При назначении наказания суд принял во внимание способствование раскрытию преступления на стадии предварительного следствия, положительные характеристики, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья. Ирбитский районный суд назначил Андрею Захарову наказание в виде штрафа в размере 2 млн. рублей.

© «Вечерние ведомости»

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