Обвинила 84-летнего пенсионера в изнасиловании: свердловчанку подозревают в заведомо ложном доносе

19:04 | 11.11.2019

Фото: city-yaroslavl.ru

Следственный отдел по г. Первоуральску СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело о заведомо ложном доносе в отношении жительницы Шалинского района. Как рассказали в пресс-службе СКР, свердловчанка обвинила в изнасиловании своего 84-летнего знакомого.



Отмечается, что пенсионер периодически помогал 54-летней женщине продуктами питания и деньгами. Однажды свердловчанка как обычно пришла в гости к пенсионеру, который угостил её едой и алкоголем. Она пробыла у мужчины до полуночи, а из-за алкогольного опьянения добралась домой только несколько часов спустя.



Когда свердловчанка пришла домой её встретил сожитель и был удивлен, что женщина пришла так поздно. Тогда, чтобы не ругаться с ним, женщина рассказала ему историю о том, что 84-летний знакомый её якобы изнасиловал.



Через 3 дня женщина обратилась в СКР. Следователи вызвали на допрос 84-летнего мужчину, который был крайне удивлен заявлением женщины. Он пытался воззвать к совести знакомой и стал напоминать о том, как помогал ей, когда она нуждалась в деньгах или продуктах, а такой «благодарности» от нее никак не ожидал. Тогда гражданка все-таки решила признаться, что историю с изнасилованием выдумала только для того, чтобы оправдаться перед сожителем.



В итоге с мужчины было снято обвинение, а в отношении 54-летней женщины возбудили уголовное дело. За ложный донос ей грозит до 3 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»