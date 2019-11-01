Свердловская общественная палата впервые подписала договор о сотрудничестве в развитии гражданского общества с Казахстаном

19:16 | 7.11.2019

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Свердловская общественная палата подписала первый в истории России и Казахстана документ о сотрудничестве в развитии гражданского общества, об этом рассказали в региональном департаменте информационной политики.



Уточним, что договор заключен общественными советами Карагандинской и Костанайской областей. Документ подписали во время XVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.



«Это уникальное событие не только для Общественной палаты Свердловской области, но и в целом для общественных палат всех субъектов Российской Федерации. Это исторический момент: впервые общественные палаты двух государств подписали совместное соглашение. Думаю, в Омске начата новая страница дружбы и общения между институтами гражданского общества. Представители трех первых палат заложили камень в фундамент построения дальнейшей совместной работы», – отметил зампредседателя общественной палаты Свердловской области Вадим Савин.



Стоит напомнить, что ещё в 2013 году между Карагандинской и Костанайской областями республики Казахстан и Свердловской областью был заключен договор о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. С тех пор в рамках заключения договора регионы поддерживают дружеские отношения.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»