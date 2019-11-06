В Красноуральске суд вынес приговор мигрантам, ограбившим почтальона по доставке пенсий

13:16 | 7.11.2019

В Красноуральске трое мигрантов из Средней Азии осуждены за ограбление сотрудницы Почты России. Нападение произошло в июле этого года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что гражданин республики Узбекистан Довран Нуриев и граждане Таджикистана Махмадсафои Султонзоде и Мухиддину Назаров договорились похитить денежные средства, которые разносит доставщик пенсий – сотрудник ФГУП «Почта России».



Ранним утром 11 июля Нуриев, Султонзода и Назаров на вазовской «четырнадцатой» приехали в Красноуральск и стали ждать появления автомобиля с почтальоном. Когда автомобиль подъехал, Султонзода подбежал к почтальонам по доставке пенсий – троим женщинам, сорвав с плеча одной из потерпевших сумку, в которой находились деньги, после чего сел в автомобиль к своим соучастникам, скрывшись с места преступления. Впоследствии похищенным они распорядились по своему усмотрению.



В сумке находились 591 тысяча рублей. В ходе предварительного расследования уголовного дела Назаровым частично возмещен ущерб на сумму 113 тыс. рублей. Подсудимые вину в предъявленном обвинении признали в полном объеме, уголовное дело по их ходатайству рассмотрено в особом порядке судебного производства.



Красноуральский городской суд на основании доказательств признал обвиняемых виновными по пп. «а, д» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»).



Доврану Нуриеву и Махмадсафои Султонзоде назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима каждому, Мухиддину Назарову – 2 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск ФГУП «Почта России», заявленный в судебном заседании, на сумму свыше 478 тыс. рублей.

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