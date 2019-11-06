В Первоуральске из круглосуточного магазина полицейские изъяли водку с коньяком

В Первоуральске сотрудники полиции по наводке общественников изъяли шесть коробок с алкогольной продукцией, которую продавали в магазине в ночное время.Как рассказал корреспонденту veved.ru координатор партпроекта «Народный контроль» «Единой России» по Свердловской области Дмитрий Чукреев, от жителей города поступали многочисленные жалобы на торговую точку (ИП Латышев) по адресу ул. Емлина,12а, где круглосуточно торговали спиртным.Минувшей ночью закупщик приобрел здесь алкоголь после 23:00, после чего на место оперативно приехал экипаж ППСП, а следом, через 15 минут – следственно-оперативная группа.По словам Дмитрия Чукреева, продавец заявила, что вышла на один день подменить другую сотрудницу, решив подработать на незаконной продаже алкоголя, который якобы сама купила и привезла в магазин. В ходе телефонного разговора с управляющей магазина стало известно, что продавец приходится ей матерью.В ходе осмотра сотрудники полиции обнаружили 6 коробок с водкой, коньяком и этиловым спиртом, а также контрафактные сигареты, которые в настоящее время изъяты. Открывать подсобное помещение, где предположительно находится склад с алкогольной продукцией, продавец отказалась. Помещение опечатано, полицейские выставили наряд, чтобы владельцы магазина не смогли вывезти его.Как отметил Дмитрий Чукреев, с назначением нового начальника ОМВД Первоуральска подполковника Ивана Козырчикова местная полиция стала оперативнее реагировать на вызовы о незаконной реализации спиртного.Вместе с ним участие в рейде принимал депутат гордумы Дмитрий Маштаков.