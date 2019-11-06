Новости дня
10:47 | 7.11.2019
В Первоуральске из круглосуточного магазина полицейские изъяли водку с коньяком
Как рассказал корреспонденту veved.ru координатор партпроекта «Народный контроль» «Единой России» по Свердловской области Дмитрий Чукреев, от жителей города поступали многочисленные жалобы на торговую точку (ИП Латышев) по адресу ул. Емлина,12а, где круглосуточно торговали спиртным.
Минувшей ночью закупщик приобрел здесь алкоголь после 23:00, после чего на место оперативно приехал экипаж ППСП, а следом, через 15 минут – следственно-оперативная группа.
По словам Дмитрия Чукреева, продавец заявила, что вышла на один день подменить другую сотрудницу, решив подработать на незаконной продаже алкоголя, который якобы сама купила и привезла в магазин. В ходе телефонного разговора с управляющей магазина стало известно, что продавец приходится ей матерью.
В ходе осмотра сотрудники полиции обнаружили 6 коробок с водкой, коньяком и этиловым спиртом, а также контрафактные сигареты, которые в настоящее время изъяты. Открывать подсобное помещение, где предположительно находится склад с алкогольной продукцией, продавец отказалась. Помещение опечатано, полицейские выставили наряд, чтобы владельцы магазина не смогли вывезти его.
Как отметил Дмитрий Чукреев, с назначением нового начальника ОМВД Первоуральска подполковника Ивана Козырчикова местная полиция стала оперативнее реагировать на вызовы о незаконной реализации спиртного.
Вместе с ним участие в рейде принимал депутат гордумы Дмитрий Маштаков.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
12:02 | 7.11.2019
В Нижнем Тагиле женщину, которая задушила своего ребёнка и выкинула его тело, признали невменяемой
11:40 | 7.11.2019
В Екатеринбурге состоится открытие горнолыжного сезона
10:20 | 7.11.2019
Судебные приставы на Урале наказали коллекторов за звонки должникам
09:57 | 7.11.2019
В Екатеринбурге в ДТП пострадал мужчина
09:45 | 7.11.2019
«Уралкалий» вручил студентам свидетельства на именные стипендии
09:31 | 7.11.2019
На Урале к концу недели похолодает
09:12 | 7.11.2019
В Свердловской области пройдут поиски пропавшей пенсионерки
20:59 | 6.11.2019
В Свердловской области падает заболеваемость ОРВИ
20:26 | 6.11.2019
Свердловские бизнесмены смогут сообщить о случаях коррупции анонимно
20:09 | 6.11.2019
В поселке Верхняя Синячиха пропал молодой свердловчанин
19:25 | 6.11.2019
В Екатеринбурге будут судить троих мужчин, похитивших автомобили общей стоимостью более 36 млн рублей
18:56 | 6.11.2019
На «Авито» выставили объявления о продаже галереи «Архитектор» и ТЦ «Sila Voli» в Екатеринбурге
18:41 | 6.11.2019
Главный ледовый городок Перми будет посвящен легендам древней Пармы
18:38 | 6.11.2019
Максим Решетников поручил чиновникам дополнительно профинансировать 53 инициативы граждан
18:14 | 6.11.2019
В госздраве екатеринбуржцев призвали пройти тест на ВИЧ
17:58 | 6.11.2019
Екатеринбург вошёл в топ-10 российских городов по качеству дорог
17:43 | 6.11.2019
Группа Би-2 представит пермякам программу NewBest
17:28 | 6.11.2019
В столице Урала собирают подписи для установки таблички в память о репрессированных
17:10 | 6.11.2019
В центре Екатеринбурга снимают новую плитку
16:59 | 6.11.2019
В Камышлове сотрудники УФСБ задержали бывшего инженера МУПа и его подельника, организовавших нарколабораторию в коттедже
16:39 | 6.11.2019
В Верхней Синячихе пропал молодой человек
16:36 | 6.11.2019
Съемки фильма «Сердце Пармы» в Прикамье продолжатся в декабре
16:29 | 6.11.2019
Администрация Перми укрепила берег реки Мулянки около жилых домов вместо застройщика
16:14 | 6.11.2019
В Каменске-Уральском в ДТП пострадал 8-месячный малыш
15:51 | 6.11.2019
28-летняя свердловчанка обвиняется в контрабанде
15:29 | 6.11.2019
На Урале мужчина угрожал самосожжением службе судебных приставов
15:08 | 6.11.2019
Пермь вошла в топ-3 городов России по безопасности дорог
14:51 | 6.11.2019
В Екатеринбурге эвакуируют Высоцкий из-за задымления
14:30 | 6.11.2019
На севере Свердловской области ожидаются метели
14:24 | 6.11.2019
В Перми за сутки проверили качество уборки более чем тысячи дворов