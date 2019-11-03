Новости дня
10:45 | 5.11.2019
Фото: NAG.RU
В Нижнем Тагиле суд прекратил уголовное дело в отношении сотрудников ПАО «Ростелеком», обвиняемых в повреждении линий связи конкурента
Напомним, что речь идет о повреждении линий связи, проложенных в кабельной канализации ПАО «Ростелеком». В результате произошедшего в июле 2017 года возникли перебои со связью у трех десятков организаций, в том числе диспетчерского пункта местной станции скорой помощи, почти на двое суток вышли из строя специальные каналы связи ФСО и ФСБ с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, включая НПК «Уралвагонзавод».
На скамье подсудимых оказались трое мужчин – Мокеров А.В., Махлунов А.Н. и Попов К.В. Они обвинялись по ч.1 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и ст.215.2 УК РФ («Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения»). Попов также обвиняется по ч.1 ст. 179 УК РФ («Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения»).
После прекращения уголовного преследования спор между двумя операторами связи продолжится в Арбитражном суде. Известно, что по факту порчи имущества ЗАО «Тагил Телеком» обратился в Арбитражный суд Свердловской области о взыскании с ПАО «Ростелеком» 2-х миллионов 243 тысяч рублей в счет возмещения ущерба, причиненного действиями работников.
В Арбитражном суде также продолжается спор между двумя операторами, который касается аренды подземной канализации, принадлежащей ПАО «Ростелеком» и тарифов на размещение в ней кабельной инфраструктуры.
В сентябре 2018 года ПАО «Ростелеком» расторг договор аренды кабельной канализации с ЗАО «Тагил Телеком» в одностороннем порядке, а с января 2019 года увеличил цену на размещение кабелей связи более чем в три раза – до 9240 руб./км без НДС. В ЗАО «Тагил Телеком» пытаются оспорить действия федерального оператора, указывая (согласно материалам арбитража), что в действиях ПАО «Ростелеком» прослеживается стремление любыми методами, на протяжении многих лет, причинить вред и ликвидировать его как своего конкурента.
© «Вечерние ведомости»
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