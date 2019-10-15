В Алапаевске полицейские задержали свердловчанина, подозреваемого в нападении и краже телефона

13:49 | 16.10.2019

Фото: МО МВД России «Алапаевский»

Полиция Алапаевска задержала мужчину, подозреваемого в разбойном нападении и краже телефона у своей знакомой, об этом сообщили в МО МВД России «Алапаевский».



За помощью к полицейским обратилась 28-летняя потерпевшая. Инцидент произошел, когда девушка вечером принимала у себя дома гостей. Вместе со знакомыми, мужчиной и женщиной, девушка распивала спиртное. В какой-то момент мужчина начал требовать у хозяйки квартиры телефон, а когда девушка отказала, тот схватил нож и стал угрожать. Потерпевшая испугалась и отдала злоумышленнику мобильник, после чего он ушел из квартиры. Сумма ущерба составила 3600 рублей.



Вызванные девушкой полицейские задержали мужчину в течение часа. Отмечается что ранее, он уже был судим за совершение имущественных преступлений. Краденный телефон позже был обнаружен в машине такси.



По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия). Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»