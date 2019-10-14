В Кушве сотрудники ФСБ и полиции пресекли деятельность игорного клуба

В Кушве на прошлой неделе сотрудниками нижнетагильского отделения УФСБ по Свердловской области совместно с оперативниками УЭБиПК регионального ГУ МВД при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии пресечена деятельность игорного заведения. Об этом veved.ru стало известно из собственных источников в силовых структурах. Игорный клуб находился в помещении пивного бара на улице Луначарского.На момент проверки в помещении находились 5 игроков. Сотрудниками полиции изъято 8 единиц игорного оборудования, 1 терминал, сервер, записи с камер наблюдения.Игровое оборудование будет направлено на экспертизу, по результатам которой принято решение о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного дела.