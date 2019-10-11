14-летняя екатеринбурженка стала чемпионом мира по шахматам

09:07 | 13.10.2019

Фото: Федерация шахмат Свердловской области

14-летняя екатеринбурженка стала чемпионкой мира по шахматам в возрастной категории девушек до 16 лет. Об этом рассказали в пресс-службе Федерации шахмат Свердловской области.



Турнир по шахматам завершился в Мумбаи, где Лея Гарифуллина набрала 8,5 очка и опередила по дополнительным показателям соперницу из Казахстана. Весь турнир екатеринбурженка прошла без поражений – одержала шесть побед и сыграла вничью шесть партий.



Отметим, что Лея не в первый раз получает серьезный титул. В прошлом году она стала чемпионкой мира по блицу в возрастной категории до 14 лет.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»