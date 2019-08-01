Новости дня
18:53 | 19.08.2019
Фото: yurlitsa.ru
Уральцам, подозреваемым к краже металлолома, грозит до 5 лет лишения свободы
В полицию обратились сотрудники охранного предприятия, после того как обнаружили отверстие в заборе и натоптанную тропинку и нашли следы похищения чёрного металла. Злоумышленники оказались местными жителями. Они рассказали полицейским, что вывезли имущество на грузовой ГАЗели, а в дальнейшем планировали его продать.
Полиция в отношении подозреваемых возбудила уголовное дело по пунктам «а», «б» части 2 статьи 158 УК РФ. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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