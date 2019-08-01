Уральцам, подозреваемым к краже металлолома, грозит до 5 лет лишения свободы

18:53 | 19.08.2019

Фото: yurlitsa.ru

В Ревде полицейские задержали двух подозреваемых в краже 320 килограммов металлолома. Как рассказали в МО МВД России «Ревдинский», или оказались 24-летний мужчина и 15-летний юноша.



В полицию обратились сотрудники охранного предприятия, после того как обнаружили отверстие в заборе и натоптанную тропинку и нашли следы похищения чёрного металла. Злоумышленники оказались местными жителями. Они рассказали полицейским, что вывезли имущество на грузовой ГАЗели, а в дальнейшем планировали его продать.



Полиция в отношении подозреваемых возбудила уголовное дело по пунктам «а», «б» части 2 статьи 158 УК РФ. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»