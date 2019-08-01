На Пермском тракте произошло ДТП. Есть пострадавший

Сегодня днём на 184-м километре Пермского тракта столкнулись Chevrolet Niva, ВАЗ-21214 и ВАЗ-2110. В результате аварии пострадал мужчина.62-летний водитель Chevrolet Niva не учёл дистанцию до ВАЗ-21214 и врезался в него, после чего отлетел на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2110.В результате аварии ВАЗ-21214 перевернулся, из-за чего пострадал 71-летний водитель. Мужчину доставили в больницу Красноуфимска. В настоящее время устанавливаются все причины произошедшего.