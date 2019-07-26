Новости дня
18:58 | 29.07.2019
Бывший начальник екатеринбургского уголовного розыска возглавил УСБ на Северном Кавказе
Считается, что подполковник близок к команде экс-начальника УМВД России по Екатеринбургу Игоря Трифонова. В 2017 году, когда Трифонова назначили министром внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике, Бабакин переехал вслед за ним, получив должность в УСБ. Спустя некоторое время он уволился и ушел работать в один из департаментов Администрации президента, но, видимо, не сработался и вернулся в МВД по КЧР.
В Екатеринбург Владимир Бабакин приехал из Москвы в 2011 году, где проходил службу в департаменте собственной безопасности МВД РФ. В уральской столице ему была предложена должность начальника уголовного розыска УМВД.
В 2012 году подчиненного Бабакина – начальника отделения по разработке организованных преступных групп и этнических группировок отдела уголовного розыска УМВД Сергея Рахманова задержали оперативники ФСБ на автопарковке у рыночного комплекса «Таганский ряд». На заднем сидении его внедорожника Toyota Land Cruiser нашли пакет с 7 млн рублей. Туда их за несколько минут до задержания положил китайский предприниматель. По версии следствия, эти деньги - вторая часть взятки, переданной бизнесменом екатеринбургскому полицейскому за помощь в возвращении денег, арестованных у него при проведении спецоперации «Таганском ряду» в августе 2011 года.
Тогда же, в 2012 году, был задержан еще один подчиненный Бабакина – начальник отделения по борьбе против нарушений в сфере нравственности ОУР УМВД РФ Екатеринбурга Владимир Плаксин. Его, как и Рахманова, обвиняли в крышевании массажных салонов. В ходе судебного заседания Плаксин заявил, они лишь выполняли волю «начальства». Более того, судья Мельникова зачитала фрагмент его показаний, из которых следует, что основная часть выручки передавалась Бабакину, но эти доводы своего подтверждения не нашли.
В 2013 году фамилия Бабакина фигурировала в анонимном открытом письме, разосланном по региональным СМИ от имени якобы действующих сотрудников.
В письме заявлялось, что Бабакин якобы является сожителем родственницы вора в законе «Корчаги» (Сергея Корчагина) и присматривает за его активами в Екатеринбурге –рынком «Ботанический». Также в письме звучали обвинения, связанные с существованием в Екатеринбурге незаконного игорного бизнеса.
По факту распространения письма региональный главк проводил проверку, а в пресс-службе свердловского ГУ МВД заявили, что оно «носит откровенно „заказной“ или провокационный характер».
Изложенные факты проверялись сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности, но, судя по всему, официального подтверждения им не нашлось, а Владимира Бабакина спустя некоторое время даже повысили до замначальника полиции по оперативной работе.
Кроме этого, как сообщала газета «МК-Урал», Владимира Бабакина связывали дружественные отношения с бизнесменом Иваном Обуховым – теперь уже бывшим управляющим «Овощебазы №4».
Отметим, что кроме Владимира Бабакина в МВД по КЧР также перевелся бывший начальник отдела полиции №15 Владимир Вдовик, который теперь занимает должность заместителя начальника полиции.
© «Вечерние Ведомости»
Сегодня
19:05 | 29.07.2019
На вокзале в Екатеринбурге оборудуют комнату матери и ребёнка
18:58 | 29.07.2019
Бывший начальник екатеринбургского уголовного розыска возглавил УСБ на Северном Кавказе
18:52 | 29.07.2019
Встретят с тортом и «Екартой»: в екатеринбургском метрополитене ждут миллиардного пассажира
18:29 | 29.07.2019
К Универсиаде-2023 в Екатеринбурге на постройку дорог потратят почти 3 млрд рублей
17:51 | 29.07.2019
В Екатеринбурге завершился десятый Венский фестиваль
17:33 | 29.07.2019
Скончался водитель попавший в ДТП на Химмаше
17:15 | 29.07.2019
В Екатеринбурге пройдет традиционная велогонка «Критериум»
17:03 | 29.07.2019
В Екатеринбурге появилась Аллея финансовых советов
16:52 | 29.07.2019
В Екатеринбурге изменят правила землепользования и застройки города
16:26 | 29.07.2019
Шадринец создал на приусадебном участке конопляный питомник
16:15 | 29.07.2019
Варианты покупки жилья на доступных условиях
15:56 | 29.07.2019
В Каменске-Уральском дети-сироты получили квартиры
15:38 | 29.07.2019
В Екатеринбурге бывшего депутата выпустили из психбольницы
15:34 | 29.07.2019
В Зауралье водитель и пассажир Datsun погибли после столкновения с большегрузом Mercedes
15:22 | 29.07.2019
«Благоустройство быстро придет в негодность»: в Екатеринбурге в Зеленой роще изменяют пешеходные дорожки
15:21 | 29.07.2019
В Березниках долги за тепло стали причиной ареста денежных средств и двух автомобилей
14:45 | 29.07.2019
В Екатеринбурге на Химмаше из-за столкновения автомобилей пострадали четыре человека
14:12 | 29.07.2019
В Екатеринбурге прошло заседание клуба левых организаций. Рассказываем о результатах
13:55 | 29.07.2019
В свердловском МВД подвели итоги работы в первом полугодии 2019 года: не обошлось без «разбора полетов»
13:43 | 29.07.2019
В Екатеринбурге задержали налетчиков на пенсионеров
12:58 | 29.07.2019
250 волонтеров для проведения чемпионата по боксу ищут в Екатеринбурге
12:43 | 29.07.2019
Заместителем прокурора Свердловской области назначен выходец из Кургана
12:32 | 29.07.2019
Лучший детский коллектив этапа «Театрального Приволжья» в Прикамье получил звание народного
11:34 | 29.07.2019
Смола и масляные капли: в Екатеринбурге жители Академического не могут нормально пользоваться водопроводом
11:27 | 29.07.2019
Под Курганом сгорело придорожное кафе «1001 ночь»
10:32 | 29.07.2019
В Свердловской области утонул ребенок
10:01 | 29.07.2019
Екатеринбург вошел в пятерку самых цветочных городов страны
09:36 | 29.07.2019
Трамвайные пути на екатеринбургской улице Куйбышева подвергнутся ремонту. Публикуем изменения трамвайных маршрутов
09:24 | 29.07.2019
Недалеко от Кольцово обнаружена лужа мазута