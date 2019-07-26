Бывший начальник екатеринбургского уголовного розыска возглавил УСБ на Северном Кавказе

18:58 | 29.07.2019

Бывший высокопоставленный свердловский силовик Владимир Бабакин, чья фамилия звучала в громких историях, теперь возглавляет оперативно-розыскную часть собственной безопасности МВД по Карачаево-Черкесской республике в статусе врио начальника.



Считается, что подполковник близок к команде экс-начальника УМВД России по Екатеринбургу Игоря Трифонова. В 2017 году, когда Трифонова назначили министром внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике, Бабакин переехал вслед за ним, получив должность в УСБ. Спустя некоторое время он уволился и ушел работать в один из департаментов Администрации президента, но, видимо, не сработался и вернулся в МВД по КЧР.



В Екатеринбург Владимир Бабакин приехал из Москвы в 2011 году, где проходил службу в департаменте собственной безопасности МВД РФ. В уральской столице ему была предложена должность начальника уголовного розыска УМВД.



В 2012 году подчиненного Бабакина – начальника отделения по разработке организованных преступных групп и этнических группировок отдела уголовного розыска УМВД Сергея Рахманова задержали оперативники ФСБ на автопарковке у рыночного комплекса «Таганский ряд». На заднем сидении его внедорожника Toyota Land Cruiser нашли пакет с 7 млн рублей. Туда их за несколько минут до задержания положил китайский предприниматель. По версии следствия, эти деньги - вторая часть взятки, переданной бизнесменом екатеринбургскому полицейскому за помощь в возвращении денег, арестованных у него при проведении спецоперации «Таганском ряду» в августе 2011 года.



Тогда же, в 2012 году, был задержан еще один подчиненный Бабакина – начальник отделения по борьбе против нарушений в сфере нравственности ОУР УМВД РФ Екатеринбурга Владимир Плаксин. Его, как и Рахманова, обвиняли в крышевании массажных салонов. В ходе судебного заседания Плаксин заявил, они лишь выполняли волю «начальства». Более того, судья Мельникова зачитала фрагмент его показаний, из которых следует, что основная часть выручки передавалась Бабакину, но эти доводы своего подтверждения не нашли.



В 2013 году фамилия Бабакина фигурировала в анонимном открытом письме, разосланном по региональным СМИ от имени якобы действующих сотрудников.



В письме заявлялось, что Бабакин якобы является сожителем родственницы вора в законе «Корчаги» (Сергея Корчагина) и присматривает за его активами в Екатеринбурге –рынком «Ботанический». Также в письме звучали обвинения, связанные с существованием в Екатеринбурге незаконного игорного бизнеса.



По факту распространения письма региональный главк проводил проверку, а в пресс-службе свердловского ГУ МВД заявили, что оно «носит откровенно „заказной“ или провокационный характер».



Изложенные факты проверялись сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности, но, судя по всему, официального подтверждения им не нашлось, а Владимира Бабакина спустя некоторое время даже повысили до замначальника полиции по оперативной работе.



Кроме этого, как сообщала газета «МК-Урал», Владимира Бабакина связывали дружественные отношения с бизнесменом Иваном Обуховым – теперь уже бывшим управляющим «Овощебазы №4».



Отметим, что кроме Владимира Бабакина в МВД по КЧР также перевелся бывший начальник отдела полиции №15 Владимир Вдовик, который теперь занимает должность заместителя начальника полиции.

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