На земле капли крови: на трассе в Свердловской области водитель сбил лося и скрылся с места ДТП

В Свердловской области на трассе между Туринском и Тавдой сбили лося. Инцидент произошёл в ночь с 25 на 26 июля. Животное осталось на обочине, а водитель скрылся с места ДТП.По предварительным данным, лося сбила фура. После аварии водитель должен был остановиться и сообщить о произошедшем в полицию, однако этого не сделал. Сейчас, по словам автоэксперта Дмитрия Ларионова, лесничество с него может взыскать причинённый ущерб.В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего.