На трассе Пермь-Екатеринбург полицейские поймали свердловчанина, который управлял большегрузом с поддельными водительскими правами

20:23 | 16.07.2019

Фото: МО МВД России «Нижнесергинский»

Сотрудники ГИБДД МОМВД России «Нижнесергинский» на трассе «Пермь-Екатеринбург» остановили водителя большегруза с поддельными документами. Оказалось, что нарушитель заказал водительские права через интернет.



После задержания полицейские отправили документ на экспертизу, которая подтвердила, что права являются подделкой. В том, что водитель через интернет заказал документ на управление транспортным средством категории «Е», он признался сам.



В отношении свердловчанина органом дознания МО МВД России «Нижнесергинский» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «использование заведомо поддельного документа». Ему грозит лишение свободы до 6 месяцев. Кроме того, в отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ «управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».