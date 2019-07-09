В Ревде у свердловчанки во время прогулки с внуком украли сумку

20:34 | 12.07.2019

Фото: news.kmvcity.ru

В Ревде у женщины украли сумку с личным имуществом. Как сообщили в МО МВД России «Ревдинский», злоумышленник забрал сумку со скамейки на детской площадке, когда женщина гуляла со своим внуком.



В сумке у свердловчанки были мобильный телефон и деньги. После того как женщина обратилась в полицию, сотрудники МВД нашли и задержали подозреваемого. Им оказался безработный житель Ревды, который ранее привлекался к административной ответственности.



Злоумышленник признал вину и раскаялся в содеянном раскаялся. Ему грозит до двух лет лишения свободы.