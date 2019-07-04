В Свердловской области выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка

14:11 | 7.07.2019

Фото: Управление ГИБДД по Свердловской области



Ночью на трассе Ревда-Дегтярск-Курганово опрокинулся автомобиль «Чери 111», 17-летняя пассажирка скончалась на месте от полученных травм. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.



Уточняется, что водитель машины был пьян. В ходе ДТП также пострадали двое пассажиров автомобиля: одному из них медики поставили диагноз «Политравма», второму «ЗЧМТ, СГМ, ушибленная рана головы, резаная рана кисти, закрытый перелом лучевой стопы». Оба пострадавших и погибшая не были пристёгнуты ремнями безопасности. Стоит отметить, что пристёгнутые ремнями безопасности водитель и ещё одна 17-летняя девушка не пострадали.



Кроме того, выяснилось, что до ДТП кроме водителя выпивали все пассажиры автомобиля, в том числе и 17-летние девушки.



По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ.