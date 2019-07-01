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20:53 | 2.07.2019
Фото: Администрация города Екатеринбурга
В Екатеринбурге завтра состоится открытие Венского фестиваля
На площади перед Уральским федеральным университетом имени первого Президента России Б. Н. Ельцина состоится живой концерт ансамбля «Яношка» из Вены.
Во время фестиваля зрители смогут посмотреть 23 кинофильма с записью шедевров мировой классической и современной музыки. Кроме того, организаторы подготовили отдельную программу для детей.
Добавим, программа фестиваля представлена на сайте www.vmff.ru.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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02.07.2019
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