В Екатеринбурге завтра состоится открытие Венского фестиваля

20:53 | 2.07.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В столице Урала завтра, 3 июля, откроется Венский фестиваль музыкальных фильмов. Он продлится с 3 по 27 июля.



На площади перед Уральским федеральным университетом имени первого Президента России Б. Н. Ельцина состоится живой концерт ансамбля «Яношка» из Вены.



Во время фестиваля зрители смогут посмотреть 23 кинофильма с записью шедевров мировой классической и современной музыки. Кроме того, организаторы подготовили отдельную программу для детей.



Добавим, программа фестиваля представлена на сайте www.vmff.ru.