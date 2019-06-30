В Екатеринбурге проходит всероссийский финал мирового чемпионата по управлению бизнесом

18:44 | 2.07.2019

Фото: mbdon.ru

В столице Урала сегодня, 2 июля, стартовал национальный финал чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge.

Во всероссийском финале участие принимают 126 госслужащих, управленцев и студентов из более чем 20 регионов, в том числе и финалисты конкурса «Лидеры России» и всероссийского молодёжного кубка по менеджменту «Управляй!».



Участникам предстоит соревноваться на компьютерном бизнес-симуляторе. Они будут демонстрировать свои навыки ведения бизнеса и принятия решений.



Добавим, что победители всероссийского финала будут соревноваться на международном уровне 4-6 июля. В мировом финале будут принимать участие команды из более чем 20 стран.