В Свердловской области возбуждено уголовное дело из-за того что ребёнку ввели просроченное лекарство

21:34 | 26.06.2019

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Прокуратура г. Полевского провела проверку по факту введения малолетнему ребенку препарата с истёкшим сроком годности. Из-за оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следственный отдел СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело.



По словам сотрудников прокуратуры, в марте этого года свердловчанка обратилась в приёмный покой инфекционного отделения с жалобой на высокую температуру у её дочери. Во время лечения мать заметила, что врачи ввели ребенку просроченный препарат.



После служебной проверки 10 должностным лицам и сотрудникам больницы сделали замечания и выговоры. Также во время проверки больницы сотрудники Управления Росздравнадзора и прокуратуры выявили нарушения в хранении лекарств: врачи не соблюдали температурный режим и не вели учёт лекарств с ограниченными сроками годности.



В результате прокуратура направила в Арбитражный суд заявление о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение исполнителем подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных требований к продукции и связанным требованиями к продукции процессам хранения, реализации, создавшие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан). Больнице грозит до 600 тысяч рублей штрафа. Кроме того, следственный отдел по городу Полевской СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении товаров и услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет).