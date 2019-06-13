Новую екатеринбургскую хоккейную Академию оценил Аркадий Чернецкий

12:29 | 15.06.2019

Фото: sportmaster.ru

Екатеринбургскую Академию хоккея в микрорайоне «Солнечный» оценил первый зам председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий, об этом сообщил его помощник Константин Пудов.



Во время презентации первой Академии хоккея сенатору показали здание крытого катка с двумя ледовыми полями, бросковый зал, помещения для занятий фитнесом, зал игровых видов спорта, раздевалки, а также классы для занятий по теории. Отмечается, что в академии предусмотрен шестиэтажный интернат, в котором смогут проживать и тренироваться 108 юных хоккеистов.



Также в новом микрорайоне Аркадию Чернецкому показали жилые объекты, кварталы, детский сад, строящуюся школу.



Добавим, открытие Академии запланировано в начале июля 2019 года, во время проведения выставки ИННОПРОМ-2019.