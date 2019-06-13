Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


12:29 | 15.06.2019

Фото: sportmaster.ru

Новую екатеринбургскую хоккейную Академию оценил Аркадий Чернецкий

Екатеринбургскую Академию хоккея в микрорайоне «Солнечный» оценил первый зам председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий, об этом сообщил его помощник Константин Пудов.

Во время презентации первой Академии хоккея сенатору показали здание крытого катка с двумя ледовыми полями, бросковый зал, помещения для занятий фитнесом, зал игровых видов спорта, раздевалки, а также классы для занятий по теории. Отмечается, что в академии предусмотрен шестиэтажный интернат, в котором смогут проживать и тренироваться 108 юных хоккеистов.

Также в новом микрорайоне Аркадию Чернецкому показали жилые объекты, кварталы, детский сад, строящуюся школу.

Добавим, открытие Академии запланировано в начале июля 2019 года, во время проведения выставки ИННОПРОМ-2019.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

17:55 | 15.06.2019
Свердловчанина могут посадить на шесть лет за выломанный забор и кражу

17:29 | 15.06.2019
В Троицкую субботу жители Екатеринбурга почтили память близких митингом-реквиемом

17:15 | 15.06.2019
Фестиваль дворового футбола прошёл в Екатеринбурге

16:16 | 15.06.2019
С заботой о будущем: в Екатеринбурге прошел показ экологичной детской моды

14:01 | 15.06.2019
Школы нового формата появятся в Свердловской области

13:47 | 15.06.2019
Во время форума в Екатеринбурге стало известно о создании Всемирного боксёрского фонда

13:11 | 15.06.2019
Оба опрокинулись: на Серовском тракте столкнулись два автомобиля

12:56 | 15.06.2019
На площадке Шестого Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине открылся стенд Свердловской области

12:29 | 15.06.2019
Новую екатеринбургскую хоккейную Академию оценил Аркадий Чернецкий

11:28 | 15.06.2019
Полицейские Свердловской области провели турнир по стрельбе накануне празднования столетия регионального ГУ МВД

10:44 | 15.06.2019
Нанесённый во время протестов в Екатеринбурге ущерб забору вокруг стройки храма оценили почти в 1 млн рублей

14.06.2019

22:25 | 14.06.2019
«Литьё воруют»: в Екатеринбурге рабочие убрали забор, огораживающий сквер на улице Шейкмана

21:58 | 14.06.2019
Цементовоз всмятку, а фура сгорела: в Екатеринбурге произошло страшное ДТП

19:51 | 14.06.2019
Пермяков приглашают принять участие в фестивале «Таврида-АРТ» в Крыму

19:27 | 14.06.2019
В систему уральского «Автомобилиста» перешёл Дмитрий Жукенов

19:15 | 14.06.2019
Нашумевшие на Урале образовательные курсы английского языка уличили в пропаганде

18:57 | 14.06.2019
На выходные в Перми будет закрыто движение трамваев на перекрестке улиц Сибирской и Революции

18:48 | 14.06.2019
В Свердловской области уже почти две недели разыскивают мужчину

18:11 | 14.06.2019
15 июня в екатеринбургский парк имени Маяковского можно будет приехать на бесплатном автобусе

17:33 | 14.06.2019
На Сортировке в промышленной зоне появится пять многоэтажек

17:28 | 14.06.2019
Жилинспекция Зауралья лишила лицензий две управляющие компании

17:19 | 14.06.2019
В Кургане вода на Голубых озерах не прошла контроль Роспотребнадзора

17:13 | 14.06.2019
Сергей Баландин назначен первым заместителем главы екатеринбургской таможни

17:11 | 14.06.2019
Краевые власти поддержат еще 8 социально значимых проектов жителей Прикамья

17:04 | 14.06.2019
В Перми начинает работу автобус №50

16:46 | 14.06.2019
В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему сотруднику ДПС за получение взятки от пьяного водителя

16:38 | 14.06.2019
Жители Екатеринбурга рассказали о «резиновых школах» в видеообращении к президенту

16:22 | 14.06.2019
Департамент Росприроднадора по УрФО выявил массу нарушений в деятельности «Сухоложскцемент»

16:18 | 14.06.2019
Прокуратура Зауралья начала проверку по факту смерти учителя от передозировки наркотиками

16:03 | 14.06.2019
Кушвинский городской суд вынес приговор наркосбытчику

16:02 | 14.06.2019
Била и выгоняла из дома на мороз. В Зауралье будут судить жестокую приемную мать

15:41 | 14.06.2019
На Градсовете при главе Перми обсудили развитие транспорта и инфраструктуры, с ним связанной

15:39 | 14.06.2019
Курганское рыбное блюдо попало на «Вкусную карту России»

15:29 | 14.06.2019
Юрия Юдина, обвиненного в истязании детей, приговорили к условному сроку в Нижнем Тагиле

15:22 | 14.06.2019
Энергетики приступают к реконструкции теплосети между улицами Газеты «Звезда» и Сибирской

15:16 | 14.06.2019
В полуфинал конкурса «Молодежный резерв Прикамья» вышло 120 жителей региона





Мы в соцсетях



Архив
«    Июнь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


 