Екатеринбург стал одним из трёх лучших городов для гастрономического туризма

19:24 | 9.06.2019

Фото: ngzt.ru



Екатеринбург вошел в топ-3 рейтинга российских городов, где в начале лета проходят лучшие и популярные у туристов гастрономические фестивали, об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Согласно рейтингу аналитического агентства «ТурСтат», Екатеринбург находится на втором месте.



В Историческом сквере в эти выходные проходит Международный фестиваль барбекю, в котором принимают участие профессиональные повара из 34 кафе и ресторанов, студенты пяти профильных учебных заведений и любители из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Невьянска и Стерлитамака. Стоит отметить, что мероприятие в городе проходит уже в девятый раз.



Добавим, что на первом месте кулинарного рейтинга находится Санкт-Петербург с фестивалем St. Petersburg Gourmet Days, третье место взяла Феодосия, где проводится фестиваль рыбной кухни «Барабулька».