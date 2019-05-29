Сборная России по футболу может провести матч на «Екатеринбург-Арене»

19:57 | 31.05.2019

Фото: goprosport.ru

В Екатеринбурге сборная России по футболу может провести один из матчей, об этом сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов.



Черчесов напомнил, что сборная России ранее обещала провести матчи на всех стадионах чемпионата мира. На данный момент остались всего два – Екатеринбург и Волгоград.



Стоит отметить, что ближайшие игры сборной в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 состоятся 8 июня в Саранске (игра с Сан-Марино) и 11 июня в Нижнем Новгороде (игра с Кипром).