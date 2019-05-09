Нашли тела женщины и двухлетнего ребёнка: под Ирбитом сгорел жилой дом

10:31 | 12.05.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в Ирбитском муниципальном образовании в деревне Ретнёво сгорел жилой дом. В результате проишествия погибли два человека: ребёнок 2017 года рождения и женщина.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, когда в месту ЧП приехали спасатели, дом уже полностью был охвачен пламенем. Пожар удалось потушить в течение 15 минут. Тела погибших были обнаружены уже во время разбора сгоревших конструкций.



В настоящее время все детали произошедшего устанавливают пожарные дознаватели и сотрудники Следственного комитета.