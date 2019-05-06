На Широкореченском мемориале в Екатеринбурге прошла траурная церемония «Память»

12:23 | 9.05.2019

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На Широкореченском мемориале сегодня утром, 9 мая, прошла традиционная торжественно-траурная церемония «Память», об этом рассказали в пресс-службе губернатора Свердловской области.



Траурную церемонию возглавили глава региона Евгений Куйвашев, полпред президента Николай Цуканов, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин и другие. В торжественном возложении венков к Вечному огню приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, служащие ЦВО, курсанты екатеринбургского Суворовского училища, кадеты и чиновники.



Добавим, церемония «Память» является ежегодной традицией.