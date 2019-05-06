В Екатеринбурге прошла церемония возложения цветов к памятнику Жукову

18:50 | 8.05.2019

Фото: победа.екатеринбург.рф

В столице Урала сегодня, 8 мая, прошла традиционная торжественная церемония возложения цветов к памятнику легендарному полководцу Георгию Жукову у штаба Центрального военного округа, об этом сообщает официальный портал победа.екатеринбург.рф.



В церемонии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и Председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин, а также член Совета Федерации от Свердловской области Аркадий Чернецкий, командование ЦВО и сотрудники силовых структур, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, курсанты военных училищ, представители религиозных, молодежных и других общественных объединений.



В Екатеринбурге монумент Георгию Жукову открыли в 1995 году. Памятник скульптора Константина Грюнберга был отлит на Уралмашзаводе, его возвели на народные пожертвования к 50-летнему юбилею Великой Победы. Сейчас монумент считается одним из символов Екатеринбурга.



Напомним, полководец Георгий Жуков стал командующим Уральского военного округа в 1948 году. Он был участником Первой мировой войны, а во времена Великой Отечественной войны он был начальником Генерального штаба Красной армии. В 1943 году Жуков стал первым Маршалом Советского Союза. Под командованием Георгия Жукова проходила оборона Ленинграда от группы армий «Север», он руководил операцией разгрома войск группы армий "Центр" на Западном фронте, также Жуков координировал действия фронтов под Ржевом.