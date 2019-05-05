В Ирбитском районе из-за подтопления снова ограничили движение транспорта

14:23 | 7.05.2019

фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Ирбитском районе снова ввели ограничения для движения транспорта. Как и месяц назад, причиной стало подтопление.



Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, из-за подтопления моста через реку Мурза запрещен проезд в районе 12-го километра дороги деревня Дубская-деревня Азева (между деревнями Гуни и Юдина).



Кроме того, в городе Ирбит на улице Орджоникидзе ограничено движение по мосту через реку Ирбит.



На указанных участках установлены знаки «Въезд запрещен». Ограничения снимут после понижения уровня воды.



Напомним, в апреле в Ирбитском районе были подтоплены несколько мостов и территории жилых домов.