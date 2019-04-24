Пилотажная группа «Русь» выступит в День Победы в Верхней Пышме

Пилотажная группа «Русь» выступит на праздновании Дня Победы в Верхней Пышме.Пять самолетов L-39 «Альбатрос» известной смоленской пилотажной группы прибудут на аэродром в Арамиле, откуда 9 мая вылетят в Верхнюю Пышму, где покажут жителям авиашоу во время празднования Дня Победы. Асы пилотажной группы «Русь» продемонстрируют фигуры высшего пилотажа: различные петли, фонтан, тюльпан, колокол, сердце и многое другое.«Русь» – единственная пилотажная группа в России, выступающая на чешских самолетах Л-39 «Альбатрос» – легких реактивных штурмовиках, используемых в Воздушно-космических силах России в качестве учебно-боевых самолетов.Стоит отметить, что пилотажная группа «Русь» является старейшей авиационной группой высшего пилотажа в нашей стране. Группа была образована в 1987 году, на базе Вяземского Учебного Авиационного Центра. Сегодня – это опытнейшая команда мастеров синхронного пилотажа высочайшего международного уровня.