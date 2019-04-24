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17:02 | 29.04.2019
Екатеринбургские полицейские изъяли алкоголь и табак из кальян-бара на Декабристов
«Полицейские изъяли из незаконного оборота порядка 50 бутылок крепкой алкогольной продукции, которая реализовывалась без лицензии, а также около 1000 пачек с табаком для кальяна без акцизных марок российского образца. Рейд проходил в рамках всероссийской операции «Алкоголь», которая стартовала в Свердловской области 22 апреля», – рассказал Дмитрий Чукреев.
В ноябре 2018 года оперативники ОЭБиПК уже проводили проверочные мероприятия в кальянной «Haze». Тогда также было изъято около 50 бутылок с ликерами, водкой, виски, вином. До 2016 года в этом помещении находился нелегальный игровой зал.
Кроме этого, 19 апреля сотрудники ОЭБиПК Ленинского района также провели проверку бара «Underground», расположенного в подвальном помещении на 8 Марта, 13. Увеселительное заведение проработало всего несколько дней перед тем, как сюда наведались силовики. Хозяин бара – молодой человек посетовал, что из документов успел оформить только договор аренды. Ни лицензии на алкоголь, ни регистрации в качестве ИП или юрлица у него не оказалось.
© «Вечерние Ведомости»
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