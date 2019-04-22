В Екатеринбурге оператор связи выиграл иск у ТСЖ по делу о размещении сетей

17:01 | 24.04.2019

Арбитражный суд Свердловской области 24 апреля отказал в иске екатеринбургского ТСЖ «Чайковского 75» к оператору связи «ИНСИС» взыскании почти 100 тысяч рублей за пользование общедомовым имуществом. Товарищество собственников жилья «Чайковского 75» посчитало, что оператор связи, разместивший телекоммуникационное оборудование на части общедомового имущества многоквартирного дома, должен произвести оплату за указанное пользование в период с 1 ноября 2015 года по 31 марта 2018 года.



Судья Коликов, изучив материалы дела, отказал ТСЖ в удовлетворении требований, так как согласно законодательству и сложившейся судебной практике размещение оборудования связи в МКД должно быть безвозмездным, сообщает пресс-служба Уральской ассоциации операторов связи.



Ранее судья Коликов также принял аналогичное решение по иску ТСЖ «Чайковского 75» к провайдеру ООО «Руском». В решении он указал, что каждый из собственников помещений в многоквартирном доме вправе пользоваться общим имуществом дома, в том числе в целях размещения на нем телекоммуникационного оборудования, которое необходимо для пользования услугами связи выбранного этим собственником оператора связи.



«Заключение собственниками помещений многоквартирного дома с оператором договора на оказание услуг связи фактически говорит о том, что они дали согласие на монтаж оборудования, необходимого для оказания указанных услуг», – сказано в решении суда.



ТСЖ «Чайковского 75» уже обжаловало решение по иску к ООО «Руском». Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 4 июня.



Добавим, что ТСЖ «Чайковского 75», которое подало иски сразу к нескольким операторам связи, само оказалось ответчиком по судебному разбирательству. ПАО «Т ПЛЮС» (обеспечивает Екатеринбург горячей водой и теплом) подало на товарищество собственников жилья исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области о взыскании 233 тысяч рублей.