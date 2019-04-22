Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


17:01 | 24.04.2019

В Екатеринбурге оператор связи выиграл иск у ТСЖ по делу о размещении сетей

Арбитражный суд Свердловской области 24 апреля отказал в иске екатеринбургского ТСЖ «Чайковского 75» к оператору связи «ИНСИС» взыскании почти 100 тысяч рублей за пользование общедомовым имуществом. Товарищество собственников жилья «Чайковского 75» посчитало, что оператор связи, разместивший телекоммуникационное оборудование на части общедомового имущества многоквартирного дома, должен произвести оплату за указанное пользование в период с 1 ноября 2015 года по 31 марта 2018 года.

Судья Коликов, изучив материалы дела, отказал ТСЖ в удовлетворении требований, так как согласно законодательству и сложившейся судебной практике размещение оборудования связи в МКД должно быть безвозмездным, сообщает пресс-служба Уральской ассоциации операторов связи.

Ранее судья Коликов также принял аналогичное решение по иску ТСЖ «Чайковского 75» к провайдеру ООО «Руском». В решении он указал, что каждый из собственников помещений в многоквартирном доме вправе пользоваться общим имуществом дома, в том числе в целях размещения на нем телекоммуникационного оборудования, которое необходимо для пользования услугами связи выбранного этим собственником оператора связи.

«Заключение собственниками помещений многоквартирного дома с оператором договора на оказание услуг связи фактически говорит о том, что они дали согласие на монтаж оборудования, необходимого для оказания указанных услуг», – сказано в решении суда.

ТСЖ «Чайковского 75» уже обжаловало решение по иску к ООО «Руском». Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 4 июня.

Добавим, что ТСЖ «Чайковского 75», которое подало иски сразу к нескольким операторам связи, само оказалось ответчиком по судебному разбирательству. ПАО «Т ПЛЮС» (обеспечивает Екатеринбург горячей водой и теплом) подало на товарищество собственников жилья исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области о взыскании 233 тысяч рублей.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

17:01 | 24.04.2019
В Екатеринбурге оператор связи выиграл иск у ТСЖ по делу о размещении сетей

16:58 | 24.04.2019
В Кургане школьников на экзаменах будут кормить бесплатными горячими обедами

16:48 | 24.04.2019
Курганский областной суд оставил приговор экс-начальнику УФНС без изменений

16:40 | 24.04.2019
На Урале испекут самый большой в мире кулич

16:21 | 24.04.2019
Суд Кургана вынес приговор водителю автобуса, который сбил насмерть пенсионерку

16:18 | 24.04.2019
В Екатеринбурге полицейские изъяли целый грузовик с «фунфыриками»

16:02 | 24.04.2019
В Шумихе полиция накрыла сразу 4 точки сбыта нелегального алкоголя

15:59 | 24.04.2019
В Екатеринбурге общегородской субботник перенесли на 30 апреля

15:29 | 24.04.2019
Водителя с поддельными правами задержали на трассе Екатеринбург – Тюмень

15:00 | 24.04.2019
«Монстрацию» согласились провести на Вторчермете

14:59 | 24.04.2019
Апелляция не помогла. Птицефабрика «Среднеуральская» проиграла судебный спор Росприроднадзору

14:52 | 24.04.2019
Эксперты ОНФ направили в региональное правительство предложения по развитию цифровой экономики в Пермском крае

14:41 | 24.04.2019
Свердловский облсуд прекратил производство по коллективному иску противников «храма-на-драме»

14:08 | 24.04.2019
22 нелегальных мигранта выдворены из Екатеринбурга (ФОТО)

14:07 | 24.04.2019
Прикамская компания получит более 390 млн рублей от ФРП на создание нового вертолетного редуктора

13:21 | 24.04.2019
В Курганской области власти запустили специальный сайт для жалоб

13:17 | 24.04.2019
Пермский Театр-Театр представил спектакль «Карлик нос» на Всероссийском театральном марафоне

13:15 | 24.04.2019
В Екатеринбурге семья чиновника из райадминистрации причастна к уличной торговле?

13:12 | 24.04.2019
Шумкову представили нового начальника Центра спецсвязи и информации ФСО Зауралья

12:58 | 24.04.2019
Фонд святой Екатерины устанавливает в Екатеринбурге гигантские куличи и яйца

12:45 | 24.04.2019
Пермский край примет участие в пилотном проекте Рослесхоза по сопровождению грузоперевозок древесины

12:44 | 24.04.2019
В Екатеринбурге на мальчика упал дорожный знак

12:43 | 24.04.2019
Сотрудники Интерсвязи привели в порядок челябинскую улицу

12:30 | 24.04.2019
Таможенники пресекли канал ввоза контрафактных детских игрушек на Урале

12:17 | 24.04.2019
Глава Рослесхоза поддержал инициативы Пермского края по совершенствованию лесного законодательства

12:00 | 24.04.2019
С мая в Екатеринбурге изменятся маршруты пяти автобусов

11:25 | 24.04.2019
Музей истории Екатеринбурга приглашает горожан написать тест по истории ВОВ

11:07 | 24.04.2019
В Свердловской области проходит акция по профилактике подростковой наркомании

10:52 | 24.04.2019
Через Курганскую область пытались ввезти крупную партию косметики и БАДов, опасных для здоровья

10:40 | 24.04.2019
В Каменске-Уральском из-за отсутствия документов закрыли «Мясную лавку»

10:26 | 24.04.2019
На Среднем Урале стартовали мероприятия, посвященные празднованию Года Павла Петровича Бажова

10:19 | 24.04.2019
В Екатеринбурге бывшего сотрудника ДПС осудили на три года за взятку

09:59 | 24.04.2019
На территории Кургана с 25 апреля вводится особый противопожарный режим

09:57 | 24.04.2019
Ночью из дома на улице Анны Бычковой эвакуировали 27 человек

09:36 | 24.04.2019
Свердловский Минздрав ответил на обвинения в нехватке лекарств для онкобольных

09:15 | 24.04.2019
В торговом центре на Космонавтов на подростков упала тяжелая конструкция





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


 