Свердловчанина, напавшего с ножом на полицейского, отправят в колонию

В Свердловской области к 5 годам 5 месяцам лишения свободы приговорен ранее неоднократно судимый житель Ревды Андрей Колотий. Он признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти и в угрозе применения насилия.Инцидент произошел 10 сентября 2018 года в селе Сухановка Артинского района. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, участковый уполномоченный, увидев на улице машину с находящимся внутри пьяным водителем, пытался остановить нарушителя. Для этого сотрудник полиции запрыгнул на переднее пассажирское сидение и вытащил ключи из замка зажигания. Разозлившись, водитель набросился на стража порядка с ножом. Участковый получил проникающее ножевое ранение брюшной полости, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.Кроме того, при задержании мужчина оказал сопротивление и угрожал ножом другому сотруднику полиции.Отметим, что осужденный также должен выплатить 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.В пресс-службе регионального СУ СКР добавили, что в ходе расследования данного дела было допрошено порядка 20 свидетелей, проведены судебные медицинская, генетическая, дактилоскопическая, криминалистическая и стационарная психиатрическая экспертиза. Согласно заключению, фигурант признан вменяемым.