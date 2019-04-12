В Екатеринбурге напротив здания Генпрокуратуры по УрФО изъяли алкоголь из кальянной

Вечером 15 апреля полицейские при содействии общественников пресекли деятельность лаундж-бара «Галерея» в центре Екатеринбурга. Заведение находилось в подвальном помещении на Пушкина, 4 – прямо напротив здания Управления Генпрокуратуры в УрФО. На момент проверки представитель заведения не смог предоставить документов на право осуществления предпринимательской деятельности, также здесь отсутствовала лицензия на право продажи крепкого спиртного.«Раньше в этом помещении находилась кальянная «Дно», мы выезжали, полицейские изымали алкоголь. Спустя три месяца открылось новое заведение с теми же проблемами – отсутствие лицензии, документов, грубое нарушение норм пожарной безопасности. Оперативно прибывший на место участковый уполномоченный отдела полиции №5 Андрей Вторых принял решение об изъятии крепкой алкогольной продукции, действовал грамотно и профессионально. Жаль, что таких всё меньше», – говорит координатор федерального партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев.Он добавил, что другое заведение этой же сети расположено на улице Попова, но там нарушений алкогольного законодательства пока не было выявлено.Напомним, что на прошлой неделе активисты «Народного контроля» также провели рейд в кальян-баре «Не Черный» на Сурикова, 47. Тогда сотрудники ОП №5 также отработали информацию общественников и изъяли алкоголь из незаконного оборота.