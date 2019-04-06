В Екатеринбурге полицейские изъяли алкоголь из кальян-бара, в котором раньше был гей-клуб

Сотрудники полиции и общественники проверили в Екатеринбурге деятельность кальян-бара «Не Черный», расположенного в подвале на Сурикова, 47. Это помещение можно назвать в чем-то легендарным – сначала здесь находилось крупное подпольное казино (на момент проверки в 2011 году в заведении было 70 (!!!) посетителей), затем ночной клуб «City», после него шоу-бар для геев «Моно», в 2017 открылся спорт-бар «Патриот» , а теперь кальян-бар «Не Черный». В большинстве случаев к работе заведений были претензии у правоохранительных органов.Так, сегодня вечером 8 апреля, в кальян-бар наведались активисты партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» и участковый уполномоченный отдела полиции №5 УМВД России по Екатеринбургу.«По нашей информации, в заведении отсутствовала лицензия на продажу крепкого спиртного. В ходе проверки сведения подтвердились, посетителям предлагались алкогольные коктейли, виски, вино. Участковым уполномоченным в ходе осмотра было найдено порядка 50 бутылок с горячительным, которое изъято, судьбу алкогольной продукции решит суд. Владельца заведения ждет штраф, ранее он уже привлекался к административной ответственности за нарушения правил при реализации алкогольной продукции. Кроме этого, свою деятельность он осуществлял без регистрации в качестве ИП или юрлица», – говорит координатор партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев.По его словам, собственник бизнеса заявил, что в ближайшее время закроет кальян-бар и переедет в другое помещение, а также пообещал впредь не нарушать закон.«Хочу отметить крайне оперативную работу участкового уполномоченного, с назначением нового начальника ОП №5 (отдел возглавил бывший руководитель ОП №7 Максим Варлаков – Прим.ред.), отдел стал работать на порядок профессиональнее», – добавил общественник.