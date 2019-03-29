Свердловчанка стала победительницей России по парашютно-горнолыжному двоеборью

08:38 | 31.03.2019

Фото: E1.RU

Накануне, 30 марта, 37-летняя свердловчанка и мать троих детей Алёна Балуева взяла золото на чемпионате России по парашютно-горнолыжному двоеборью. Соревнования проходили в Красноярске.



Участникам чемпионата необходимо было пройти два этапа: сначала съехать на лыжах со склона, а затем - прыгнуть с парашютом на лежачий на склоне мат. Баллы за оба этапа суммировались.



Отметим, свердловская спортсменка уже участвовала в чемпионатах мира в Австрии и Чехии. Эти соревнования стали для Алёны подготовкой к следующему мировому первенству.



