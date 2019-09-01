Курган: анонсы
18:21 | 17.09.2019
Анонсы событий на 17 сентября
14:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, каб. 130а). Тематический приём граждан по вопросу получения разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, а также на ввод объекта в эксплуатацию. Проведёт его заведующий отделом организации строительства и связи управления земельных ресурсов и строительства Департамента архитектуры, строительства и земельных отношений.
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В Перми появится Lego-школа
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Нового начальника свердловского главка попросили разобраться с беспределом в Алапаевске
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В Нижнем Тагиле изменилось расписание трамвая № 15
15:56 | 17.09.2019
«Звонит куда-то и возмущается»: в центре Екатеринбурга произошло ДТП с участием Audi и Hyundai
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В Свердловской области уже почти месяц ищут пропавшего дедушку
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Пермский край назван «самым бегающим» регионом
14:50 | 17.09.2019
В Перми началась осенняя озеленительная кампания
14:45 | 17.09.2019
Из-за «Кросса нации» в Берёзовском изменятся маршруты 13 автобусов
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14:19 | 17.09.2019
На патриотический форум «Звездный» зарегистрировалось 30 команд
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В Первоуральске мужчину признали виновным в убийстве
13:59 | 17.09.2019
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