Анонсы событий на 17 сентября

18:21 | 17.09.2019

12:00-14:00 Сквер у библиотеки им. Югова (Комсомольская, 30). Литературная сиеста «Театральное ассорти». Интерактив «Театрон-пазл», книжная выставка «Магическое пространство театров», тест на знание тонкостей театрального искусства, викторина об истории возникновения и становления театров региона.



14:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, каб. 130а). Тематический приём граждан по вопросу получения разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, а также на ввод объекта в эксплуатацию. Проведёт его заведующий отделом организации строительства и связи управления земельных ресурсов и строительства Департамента архитектуры, строительства и земельных отношений.

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