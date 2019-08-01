Анонсы событий на 23 августа

16:33 | 22.08.2019

19:00 КЦ «Современник» (3 микрорайон, 25). Праздничная программа «Мы здесь живём и в будущее верим!», посвящённая 40-летию Заозёрного жилого массива.



19:00-20:30 ЦПКиО. Открытые тренировки «Спортивное лето». Занятия под музыку с инструктором по спортивному фитнесу.

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