Анонсы событий на 21 августа

18:06 | 20.08.2019

10:00 Площадка «Душа моя — Россия» (Пушкина, 163). Интерактивная игра «Во саду ли в огороде». Игровая развлекательная программа для детских садов и младших школьников. Песни и игры с элементами русского фольклора.



12:00 Сквер у библиотеки им. Югова (Комсомольская, 30). Литературная сиеста «С флага начинается Россия».

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