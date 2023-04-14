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Верховный суд: оскорбление власти в интернете и в блогах подпадает под статью УК
Россия и мир, тексты
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Пленум Верховного суда разъяснил некоторые моменты по трем статьям УК о преступлениях против порядка управления.
Речь о трех «популярных» статьях уголовного кодекса, к которым нередко обращаются в российских судах: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317), применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318) и оскорбление представителя власти (ст. 319).
Изучили некоторые моменты, которые могут быть интересны широкому кругу читателей.
Об оскорблениях власти в интернете
В статье об оскорблении представителя власти (ст. 319) ключевое слово — «публичное». «Обязательным условием уголовной ответственности за оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением является публичный характер соответствующих противоправных действий», — говорится в проекте постановления, который был рассмотрен Верховным судом во вторник.
Что считать оскорблением в данном случае:
- публичные высказывания каких-либо ругательств в адрес представителя власти (например, в общественных местах и на массовых мероприятиях);
- размещение каких-либо сведений, которые унижают и оскорбляют потерпевшего, в СМИ и в интернете (без ограничения доступа к этим сведениям). Речь в том числе о «сайтах, форумах и блогах, открытых для широкого круга лиц», а также о «массовой рассылке электронных сообщений»;
- иные публичные действия, унижающие честь и достоинство потерпевшего. Здесь Верховный суд в качестве примера приводит «срывание форменного головного убора или погон». Но есть одно уточнение: это не должно причинять физическую боль или вред здоровью. В противном случае, очевидно, действует другая статья — о насилии.
Кого считать близкими
Кого считать «близкими» для правоохранителей, военных и представителей власти? Сейчас по закону предполагается ответственность за преступления не только в отношении этих представителей, но и в отношении их «близких». Судя по всему, в судах по-разному интерпретировали это понятие.
Верховный суд дает такое широкое определение: «под близкими сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего или представителя власти следует понимать их близких родственников, иных лиц, состоящих с ними в родстве, свойстве (родственники супруга), а также лиц, жизнь, здоровье и благополучие которых заведомо для виновного дороги потерпевшему в силу сложившихся личных отношений».
О необходимой обороне
Иногда насилие или угрозы в отношении представителей власти могут быть признаны «необходимой обороной». В том случае, если речь идет о каких-либо незаконных действиях со стороны власти.
«Если посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего, а равно их близких, применение насилия либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких были совершены в ответ на незаконные действия со стороны указанных сотрудников, военнослужащих или представителей власти, содеянное при наличии к тому оснований может быть признано необходимой обороной либо квалифицировано как преступление против личности», — говорится в документе.
Однако по поводу оскорблений, которые могут прозвучать также «в ответ на незаконные действия» власти, никаких разъяснений не приводится.
Если пострадали сразу несколько представителей власти
Если в делах об оскорблении власти и насилии сразу несколько потерпевших (два и более — например, оскорблены сразу все депутаты Госдумы), то преступление следует квалифицировать как одно, говорится в документе. Однако при условии, что «такие действия осуществлены одновременно либо с незначительным разрывом во времени, но охватывались единым умыслом лица».
«Простите, я не знал»
Рассматривая дела по этим трем статьям, судам следует учитывать, знал ли обвиняемый, что бьет или оскорбляет кого-то, представляющего органы власти. «Следует исходить из совокупности обстоятельств, подтверждающих осведомленность лица о том, что потерпевший является сотрудником правоохранительного органа, военнослужащим или представителем власти», — говорится в документе.
Здесь речь, например, о форменной одежде, спецтранспорте и предъявлении служебного удостоверения.
Что именно считать «насилием»
И наконец Верховный суд разъясняет, что именно считать насилием по отношению к представителю власти (ст. 318), какое опасное, а какое — нет.
Так, не опасное для жизни и здоровья насилие — это побои или «иные насильственные действия», которые приносят физическую боль, но не причиняют вред здоровью. Сюда же относится насилие, связанное с ограничением свободы, — связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении и др.
Опасным считается насилие, которое «повлекло причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Причинение «легкого вреда» тоже подпадает под эту категорию, если оно вызвало «кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности».
Между тем, чтобы считаться опасным, насилие может и вовсе не причинить вреда здоровью. Верховный суд уточняет, что под эту статью подпадает насилие, «которое хотя и не причинило вред здоровью потерпевшего, однако в момент применения создавало реальную опасность для его жизни или здоровья».
Добавим, что, по заявлению Верховного суда, перечисленные разъяснения понадобились в связи с вопросами, возникающими у судов, которые рассматривают дела по этим статьям. Некоторые моменты потребовали уточнений, чтобы обеспечить «единообразное применение законодательства».
Речь о трех «популярных» статьях уголовного кодекса, к которым нередко обращаются в российских судах: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317), применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318) и оскорбление представителя власти (ст. 319).
Изучили некоторые моменты, которые могут быть интересны широкому кругу читателей.
Об оскорблениях власти в интернете
В статье об оскорблении представителя власти (ст. 319) ключевое слово — «публичное». «Обязательным условием уголовной ответственности за оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением является публичный характер соответствующих противоправных действий», — говорится в проекте постановления, который был рассмотрен Верховным судом во вторник.
Что считать оскорблением в данном случае:
- публичные высказывания каких-либо ругательств в адрес представителя власти (например, в общественных местах и на массовых мероприятиях);
- размещение каких-либо сведений, которые унижают и оскорбляют потерпевшего, в СМИ и в интернете (без ограничения доступа к этим сведениям). Речь в том числе о «сайтах, форумах и блогах, открытых для широкого круга лиц», а также о «массовой рассылке электронных сообщений»;
- иные публичные действия, унижающие честь и достоинство потерпевшего. Здесь Верховный суд в качестве примера приводит «срывание форменного головного убора или погон». Но есть одно уточнение: это не должно причинять физическую боль или вред здоровью. В противном случае, очевидно, действует другая статья — о насилии.
Кого считать близкими
Кого считать «близкими» для правоохранителей, военных и представителей власти? Сейчас по закону предполагается ответственность за преступления не только в отношении этих представителей, но и в отношении их «близких». Судя по всему, в судах по-разному интерпретировали это понятие.
Верховный суд дает такое широкое определение: «под близкими сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего или представителя власти следует понимать их близких родственников, иных лиц, состоящих с ними в родстве, свойстве (родственники супруга), а также лиц, жизнь, здоровье и благополучие которых заведомо для виновного дороги потерпевшему в силу сложившихся личных отношений».
О необходимой обороне
Иногда насилие или угрозы в отношении представителей власти могут быть признаны «необходимой обороной». В том случае, если речь идет о каких-либо незаконных действиях со стороны власти.
«Если посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего, а равно их близких, применение насилия либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких были совершены в ответ на незаконные действия со стороны указанных сотрудников, военнослужащих или представителей власти, содеянное при наличии к тому оснований может быть признано необходимой обороной либо квалифицировано как преступление против личности», — говорится в документе.
Однако по поводу оскорблений, которые могут прозвучать также «в ответ на незаконные действия» власти, никаких разъяснений не приводится.
Если пострадали сразу несколько представителей власти
Если в делах об оскорблении власти и насилии сразу несколько потерпевших (два и более — например, оскорблены сразу все депутаты Госдумы), то преступление следует квалифицировать как одно, говорится в документе. Однако при условии, что «такие действия осуществлены одновременно либо с незначительным разрывом во времени, но охватывались единым умыслом лица».
«Простите, я не знал»
Рассматривая дела по этим трем статьям, судам следует учитывать, знал ли обвиняемый, что бьет или оскорбляет кого-то, представляющего органы власти. «Следует исходить из совокупности обстоятельств, подтверждающих осведомленность лица о том, что потерпевший является сотрудником правоохранительного органа, военнослужащим или представителем власти», — говорится в документе.
Здесь речь, например, о форменной одежде, спецтранспорте и предъявлении служебного удостоверения.
Что именно считать «насилием»
И наконец Верховный суд разъясняет, что именно считать насилием по отношению к представителю власти (ст. 318), какое опасное, а какое — нет.
Так, не опасное для жизни и здоровья насилие — это побои или «иные насильственные действия», которые приносят физическую боль, но не причиняют вред здоровью. Сюда же относится насилие, связанное с ограничением свободы, — связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении и др.
Опасным считается насилие, которое «повлекло причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Причинение «легкого вреда» тоже подпадает под эту категорию, если оно вызвало «кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности».
Между тем, чтобы считаться опасным, насилие может и вовсе не причинить вреда здоровью. Верховный суд уточняет, что под эту статью подпадает насилие, «которое хотя и не причинило вред здоровью потерпевшего, однако в момент применения создавало реальную опасность для его жизни или здоровья».
Добавим, что, по заявлению Верховного суда, перечисленные разъяснения понадобились в связи с вопросами, возникающими у судов, которые рассматривают дела по этим статьям. Некоторые моменты потребовали уточнений, чтобы обеспечить «единообразное применение законодательства».
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