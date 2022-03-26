Детский омбудсмен Татарстана обратилась в парламент с инициативой вернуть смертную казнь

18.51 Вторник, 29 марта 2022
Россия и мир
Фото: Государственная дума РФ/duma.gov.ru
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила вернуть смертную казнь для педофилов-убийц. Об это пишут РИА Новости.

«Мы обратились в парламент Татарстана с инициативой об отмене моратория на смертную казнь для педофилов-убийц и просьбой, чтобы уже парламент республики обратился в Госдуму для изменения законодательства, внесения соответствующих изменений в Уголовный кодекс», — сказала Волынец.

По ее словам, приговор нужно исполнять с отсрочкой, чтобы избежать судебных ошибок.

«Для того, чтобы исключить вероятность судебной ошибки, мы предложили сделать отсрочку приговора на 5 лет, для того, чтобы за это время были найдены, если они есть, доказательства невиновности», — уточняет омбудсмен.

По мнению Волынец, в России назрела необходимость таких изменений. По ее данным, с каждым годом увеличивается количество преступлений в отношении половой неприкосновенности детей, в том числе со смертельными исходами, усиливается жестокость в отношении детей: за последние пять лет отмечается рост более 45%. По словам омбудсмена, «нет никаких причин проявлять снисхождение к тем, кто лишает жизни невинных детей».

Инициатива об отмене моратория должна быть рассмотрена депутатами госсовета Татарстана и в случае одобрения направлена в Госдуму, сообщила Волынец.

Ранее Дмитрий Медведев высказался о том, что в России больше нет ограничений для возвращения смертной казни.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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