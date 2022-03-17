Медведев: в России нет ограничений для возвращения смертной казни и решение КС могут пересмотреть
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости прокомментировал возможность возвращения смертной казни в России. По его мнению, «если все будет спокойно», правовые позиции в стране останутся такими же, как и прежде, но при этом он уточнил, что «правовые позиции не вечны и могут быть пересмотрены».
Дмитрий Медведев отметил, что сейчас ограничений для возвращения смертной казни в России нет.
«Можно по-разному относиться к смертной казни. Естественно, точки зрения всегда были противоположные. Но как минимум можно сказать сейчас следующее: побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда, вне всякого сомнения, стало участие нашей страны в конвенциях Совета Европы. Сейчас эти конвенции для нас утратили силы», — заявил Медведев.
По его словам, международные основания отпали и остались внутренние правовые позиции Конституционного суда. «Эти правовые позиции основаны на текущем правопорядке, на текущей криминогенной ситуации. Я исхожу из того, что если все будет спокойно, то эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но правовые позиции тоже не являются вечными, если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции тоже могут быть пересмотрены», — сказал Медведев.
При этом он добавил, что могут меняться и решения Конституционного суда.
«Даже решения Конституционного суда — это не священное писание, они могут меняться. И в истории нашей страны такие периоды бывали. Я напомню, что после войны Советский союз отменил применение смертной казни. Продолжалось это недолго. Достаточно быстро смертная казнь была восстановлена. Связано это было с высоким ростом насильственных преступлений, в том числе убийств. Что будет в будущем, я не знаю», — сказал Медведев.
После приостановки членства России в Совете Европы зампредседателя Совбеза заявил, что у России появилась возможность «восстановить ряд важных институтов», например, смертную казнь для опаснейших преступников.
Ранее фракция ЛДПР в ГД провела анонимный опрос о возвращении смертной казни в России, «за» высказались более половины опрошенных.
Дмитрий Медведев отметил, что сейчас ограничений для возвращения смертной казни в России нет.
«Можно по-разному относиться к смертной казни. Естественно, точки зрения всегда были противоположные. Но как минимум можно сказать сейчас следующее: побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда, вне всякого сомнения, стало участие нашей страны в конвенциях Совета Европы. Сейчас эти конвенции для нас утратили силы», — заявил Медведев.
По его словам, международные основания отпали и остались внутренние правовые позиции Конституционного суда. «Эти правовые позиции основаны на текущем правопорядке, на текущей криминогенной ситуации. Я исхожу из того, что если все будет спокойно, то эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но правовые позиции тоже не являются вечными, если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции тоже могут быть пересмотрены», — сказал Медведев.
При этом он добавил, что могут меняться и решения Конституционного суда.
«Даже решения Конституционного суда — это не священное писание, они могут меняться. И в истории нашей страны такие периоды бывали. Я напомню, что после войны Советский союз отменил применение смертной казни. Продолжалось это недолго. Достаточно быстро смертная казнь была восстановлена. Связано это было с высоким ростом насильственных преступлений, в том числе убийств. Что будет в будущем, я не знаю», — сказал Медведев.
После приостановки членства России в Совете Европы зампредседателя Совбеза заявил, что у России появилась возможность «восстановить ряд важных институтов», например, смертную казнь для опаснейших преступников.
Ранее фракция ЛДПР в ГД провела анонимный опрос о возвращении смертной казни в России, «за» высказались более половины опрошенных.
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