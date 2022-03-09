Эксперты прогнозируют «ползучий» рост цен на молочную продукцию в России

Представители отрасли рассчитывают, что сети не будут повышать цены более чем на 10%

09.42 Четверг, 10 марта 2022
Россия и мир, тексты
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Российские отраслевые предприятия, связанные с молочным производством, на фоне валютных колебаний и сложной геополитической обстановки ожидают повышения цен на продукцию, но «в пределах разумного». При этом остро стоит вопрос об импортных комплектующих, поставках некоторого зарубежного сырья и упаковки для отечественных производств. О ситуации на рынке российской молочки «Вечерним ведомостям» рассказал заместитель директора по экономике Молочного союза России Александр Рыбин.

По словам эксперта, внешнеэкономические затруднения практически не скажутся на экспорте российской молочной продукции. «Мы и раньше вывозили очень немного, здесь ситуация почти не изменится. Что касается импорта, то он у нас довольно существенный, но при этом на 90% состоит из продукции Белоруссии и Казахстана, а это дружественные нам страны».

При этом отрасль сегодня очень зависима от импортных сырьевых компонентов, в том числе закваски из стран Европы, биохимии, тест-систем, иностранного оборудования и комплектующих, а также упаковки, говорит Александр Рыбин. По его словам, полностью отечественного молочного производства, независимого от импортных составляющих, в России пока нет. «С этим пока сложно. Мы же всё это время не были в отрыве от мировой экономики. И сотрудничество с технологическими лидерами, а они у нас исконно западные, — это не вопрос патриотизма, а вопрос исключительно экономической целесообразности».

«На молочных предприятиях сейчас в среднем 70-80% импортного оборудования. И нам сейчас приходится изучать ситуацию практически в режиме реального времени, чтобы оценить масштаб таких потребностей. Мы пока не знаем, насколько хватит производственных запасов, как пойдут дела с расходниками и оригинальными комплектующими», — говорит Александр Рыбин.

Эксперт полагает, что в ближайшее время на помощь российским производителям придет Китай, однако качество их технологий пока «не совсем соответствует западному». Кроме того, есть опасения, что технологии и продукция вырастут в цене из-за валютных колебаний. «Сейчас мы закупаем высокобелковые кормовые добавки в основном в Китае. Но здесь стоит понимать, что Китай для нас тоже «долларовый», и наши торговые отношения зависят от валютного курса».

Что касается ухода с российского рынка крупных компаний, то опасения для отрасли пока не оправдываются, полагает эксперт. «Да, мы тревожились по этому поводу, но, очевидно, катастрофы не будет. PepsiCo закрыли «газировку», но все-таки оставили молочное производство и детское питание. Мы волновались, что уйдет Danone, но они останавливают экспорт-импорт, при этом также сохраняют локальное производство молочки и детского питания».

Безусловно, напряженная ситуация в отрасли отразится на ценах для потребителей. Но, как отмечает эксперт, молочная продукция относится к категории социально значимой, поэтому ценовые колебания будут жестко контролироваться. «Рост цен, очевидно, неизбежен, но он будет, скажем так, «ползучим», сдерживаемым и регулируемым, его будут держать из последних сил, — предполагает Александр Рыбин. — Мне сложно сделать прогноз по отдельным категориям товаров, но могу сказать, что в конце февраля цена за килограмм сырого молока у сельхозпроизводителей доходила до 40 рублей. Дальше всё зависит от очень сложной цепочки, от переработчиков до розничных сетей. Мы надеемся, что сети не будут повышать цены на продукт больше чем на 10 %. Есть инициативы крупных сетей и предприятий об установлении минимальной наценки на молочную продукцию».

Между тем, полагает эксперт, производители и дальше будут использовать маркетинговые инструменты, чтобы не потерять покупателей. В частности, речь об уменьшении объема товара с сохранением прежней цены. «Эта практика очень распространена, но у нее есть предел. Пачка масла в магазине уже не 200 и не 180 граммов и классический глазированный сырок, как вы можете видеть сами, весит меньше 50 граммов», — отмечает Александр Рыбин.

Добавим, что детальные меры поддержки отрасли будут обсуждать 16 марта на Всероссийском съезде Молочного союза, в котором примут участие представители рынка со всей страны.


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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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