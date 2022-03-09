Специальные корма для животных в России могут подорожать на 30%

Союз предприятий зообизнеса — некоммерческая организация, объединяющая производителей лекарственных средств для животных, кормов и кормовых добавок, одежды и аксессуаров, оптовые компании, предприятия розничной торговли, ветеринарные клиники. В Союз входят более 180 организаций.

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Представители зообизнеса в России фиксируют дефицит специализированных кормов для животных. В ближайшее время участники рынка прогнозируют 30-процентный рост цен в этом сегменте. При этом иностранные лекарства для животных на складах есть в достаточном количестве и перебоев с поставками не ожидается. Об этом «Вечерним ведомостям» рассказала генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова.По словам эксперта, сейчас наблюдается дефицит кормов для домашних животных. Запасов на складах, по сведениям зоомагазинов, осталось на месяц-полтора. Однако предпосылки для дефицита возникли не в последнюю неделю.«Два года подряд Россельхознадзор запрещал ввоз кормов определенных сортов. Речь идет о диетических, специализированных кормах из стран Европы и США, — говорит Татьяна Колчанова. — Это решение объясняли тем, что иностранные ветеринарные службы не предоставляют необходимую информацию о составе корма, о безопасности, о том, что была проведена термическая обработка и так далее, то есть не подтверждалось соответствие требованиям РФ».За это время некоторые страны предоставили необходимую информацию, и часть кормов разрешили на ввоз. «Но это очень незначительная часть, которая не может восполнить образовавшийся дефицит», — говорит эксперт. По словам Татьяны Колчановой, сейчас на фоне нестабильной экономической ситуации тревогу забили импортеры и российские зоомагазины. По данным участников рынка, продажа специализированного корма составляет до 70% выручки магазинов для животных.«Мы направляли свои предложения в торгово-промышленную палату РФ, в правительство с просьбой снять запрет на ввоз ряда кормов из европейских стран. Также мы предложили наладить связи со странами Азии, оттуда корма сейчас почти не ввозятся. Россельхознадзор перед праздниками объявил, что держит ситуацию под контролем. Также в ведомстве нам подтвердили, что готовы помочь в налаживании связей со странами Азии и Южной Америки», — говорит Татьяна Колчанова.По ее словам, на днях им поступило предложение от Корейской ассоциации международной торговли. «Они предложили помощь всем заинтересованным предпринимателям России наладить взаимодействие с производителями кормов Кореи. В этом отношении уже началась работа».Эксперт отмечает, что санкций как таковых в отношении импортных кормов пока нет, но на фоне экономической нестабильности полностью нарушена логистика. «Приходится искать способы доставки через разные страны, а на это уходит время и деньги». Участники рынка говорят, что им пока удается сдерживать цены на уровне 5-10%, но если ситуация не изменится в ближайшее время, стоимость корма для животных увеличится на 30%, полагает Татьяна Колчанова.Ситуация с импортными препаратами для животных сейчас под контролем, пока на складах много иностранных лекарств и перебоев в этой сфере не ожидается, говорит эксперт. В целом участники рынка сейчас рассчитывают на меры поддержки со стороны правительства, в том числе для развития отечественных производств.«У нас есть неплохая продукция российских производителей, например, корма выпускает Гатчинский завод, недавно появился корм от компании «Мираторг», есть более мелкие предприятия. — говорит Татьяна Колчанова. — Но проблема в том, что они производят корма, скажем так, общего пользования. Для специализированных кормов — от мочекаменной болезни, для стерилизованных животных, от ожирения, диетических — нужна определенная рецептура, ингредиенты и технологии производства. Я думаю, потребуется немало времени, чтобы наладить такое производство в России».