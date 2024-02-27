Возрастное ограничение 18+
В России рекордно выросла длительность рабочего дня
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Длительность рабочего дня в России достигла рекордных значений.
Так, средняя фактическая продолжительность рабочего дня в прошлом году составила 7,17 часа, это на 4 минуты больше в сравнении с предыдущим годом, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
За год продолжительность рабочего времени в расчете на одного работника в среднем выросла на 17,3 часа (до 1,77 тыс. часов).
Сообщается, что за последние 19 лет это рекордные значения (как за весь год, так и в расчете на один день).
Эксперты отмечают, что даже такое относительно небольшое увеличение продолжительности рабочего дня свидетельствует о кадровом дефиците и загрузке производственных мощностей.
В каких сферах самый длинный рабочий день по версии Росстата (в 2023 году):
- рыболовство и рыбоводство — в среднем 8,21 часа;
- административная деятельность и оказание сопутствующих услуг (в т.ч. деятельность турагентств и обслуживание зданий и территорий) — 7,61 часа;
- сфера добычи металлических руд — 7,6 часа;
- здравоохранение и сфера социальных услуг — 7,47 часа;
- сухопутный пассажирский транспорт (автобусы, троллейбусы, метро) — 7,46 часа;
- «отрасль госуправления и обеспечения военной безопасности» — 7,34 часа.
По данным статистики, меньше среднероссийского показателя трудились, к примеру, работники отрасли производства нефтепродуктов (6,95 часа), пишет издание.
Напомним, в прошлом году 26% врачей заявили, что хотят уйти из медицины из-за постоянных переработок (среди них 16% — специалисты до 35 лет). Это показал опрос, в котором участвовали более 2000 российских медработников.
Так, средняя фактическая продолжительность рабочего дня в прошлом году составила 7,17 часа, это на 4 минуты больше в сравнении с предыдущим годом, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
За год продолжительность рабочего времени в расчете на одного работника в среднем выросла на 17,3 часа (до 1,77 тыс. часов).
Сообщается, что за последние 19 лет это рекордные значения (как за весь год, так и в расчете на один день).
Эксперты отмечают, что даже такое относительно небольшое увеличение продолжительности рабочего дня свидетельствует о кадровом дефиците и загрузке производственных мощностей.
В каких сферах самый длинный рабочий день по версии Росстата (в 2023 году):
- рыболовство и рыбоводство — в среднем 8,21 часа;
- административная деятельность и оказание сопутствующих услуг (в т.ч. деятельность турагентств и обслуживание зданий и территорий) — 7,61 часа;
- сфера добычи металлических руд — 7,6 часа;
- здравоохранение и сфера социальных услуг — 7,47 часа;
- сухопутный пассажирский транспорт (автобусы, троллейбусы, метро) — 7,46 часа;
- «отрасль госуправления и обеспечения военной безопасности» — 7,34 часа.
По данным статистики, меньше среднероссийского показателя трудились, к примеру, работники отрасли производства нефтепродуктов (6,95 часа), пишет издание.
Напомним, в прошлом году 26% врачей заявили, что хотят уйти из медицины из-за постоянных переработок (среди них 16% — специалисты до 35 лет). Это показал опрос, в котором участвовали более 2000 российских медработников.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Инфляция в Свердловской области достигла 7,5%
27 февраля 2024
27 февраля 2024
Свердловским строителям подняли зарплаты
04 марта 2024
04 марта 2024
Более 40% екатеринбуржцев продолжают работать в отпуске
01 марта 2024
01 марта 2024