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Опрос: 26% врачей хотят уйти из медицины из-за постоянных переработок
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Врачи в России хронически перерабатывают. Из-за этого значительная часть профессионалов, преимущественно молодых, хотят уйти из медицины.
Это показал опрос, который провел сервис «Актион медицина» совместно с закрытой профессиональной соцсетью «Врачи.рф», пишет «Коммерсант».
На вопросы о переработках ответили 2113 медработников (73% врачей, 25% — средний медперсонал, 1% — главврачи и их заместители, 1% — сотрудники клинико-диагностические лабораторий).
Респонденты отвечали на вопрос — «принято ли в их организации работать больше чем на одну ставку». Так, 33% врачей и 38% медсестер и медбратьев ответили, что «в их учреждениях так трудятся более 75% коллег», пишет издание.
У 25,3% опрошенных врачей переработки составляют свыше 60 часов в месяц. Чуть меньше, 24%, врачей говорят, что перерабатывают до 20 часов. У почти 20% переработки составляют от 20 до 40 часов. Среди врачей только 9% не работают выше нормы, следует из опроса.
Среди среднего медперсонала не работают больше нормы только 6%. Свыше 60 часов перерабатывают 31,1% опрошенных.
Большинство врачей (78%) заявили, что устали от переработок. 26% врачей сказали, что хотят уйти из медицины, среди них 16% — специалисты до 35 лет.
Кроме того, врачи жалуются на плохую работу программы ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система), из-за которой им приходится задерживаться на работе. Напомним, медработники регулярно жалуются на работу подобных систем, из-за сбоев в которых, по их словам, случаются в том числе «ошибочные приписки». Ранее мы писали, как пациенты узнают о своих несуществующих болезнях, которые врачи лечат за бюджетный счет. Тогда врачи, с которыми мы поговорили, жаловались на информационную систему МИР, из-за которой врачи вынуждены после работы, в свое личное время, «заводить туда данные пациентов».
Это показал опрос, который провел сервис «Актион медицина» совместно с закрытой профессиональной соцсетью «Врачи.рф», пишет «Коммерсант».
На вопросы о переработках ответили 2113 медработников (73% врачей, 25% — средний медперсонал, 1% — главврачи и их заместители, 1% — сотрудники клинико-диагностические лабораторий).
Респонденты отвечали на вопрос — «принято ли в их организации работать больше чем на одну ставку». Так, 33% врачей и 38% медсестер и медбратьев ответили, что «в их учреждениях так трудятся более 75% коллег», пишет издание.
У 25,3% опрошенных врачей переработки составляют свыше 60 часов в месяц. Чуть меньше, 24%, врачей говорят, что перерабатывают до 20 часов. У почти 20% переработки составляют от 20 до 40 часов. Среди врачей только 9% не работают выше нормы, следует из опроса.
Среди среднего медперсонала не работают больше нормы только 6%. Свыше 60 часов перерабатывают 31,1% опрошенных.
Большинство врачей (78%) заявили, что устали от переработок. 26% врачей сказали, что хотят уйти из медицины, среди них 16% — специалисты до 35 лет.
Кроме того, врачи жалуются на плохую работу программы ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система), из-за которой им приходится задерживаться на работе. Напомним, медработники регулярно жалуются на работу подобных систем, из-за сбоев в которых, по их словам, случаются в том числе «ошибочные приписки». Ранее мы писали, как пациенты узнают о своих несуществующих болезнях, которые врачи лечат за бюджетный счет. Тогда врачи, с которыми мы поговорили, жаловались на информационную систему МИР, из-за которой врачи вынуждены после работы, в свое личное время, «заводить туда данные пациентов».
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