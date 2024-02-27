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Глава Минэкономразвития: проблема с кадрами в РФ сохранится в «ближайшие годы»
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что кадровая проблема в России сохранится «в ближайшие годы».
«Та проблема, которая будет нас преследовать ближайшие годы — это проблема рынка труда: ограничение кадров, подготовка кадров, конкуренция за кадры», — сказал Решетников во время выступления на Дне предпринимательства (цитата по РИА Новости).
Напомним, в ноябре прошлого года глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что главная проблема экономики в стране — нехватка рабочей силы.
«Та проблема, которая будет нас преследовать ближайшие годы — это проблема рынка труда: ограничение кадров, подготовка кадров, конкуренция за кадры», — сказал Решетников во время выступления на Дне предпринимательства (цитата по РИА Новости).
Напомним, в ноябре прошлого года глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что главная проблема экономики в стране — нехватка рабочей силы.
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